Trasferta insidiosa per il Volley Soverato contro Talmassons

Otto punti su nove conquistati nelle ultime tre partite.

Il Volley Soverato vuole i tre punti della prossima che le biancorosse giocheranno a Talmassons.

Cinque sono i punti di distacco in classifica tra le due compagini, con Talmassons reduce da due tie break consecutivi persi in trasferta ed un solo punto conquistato in casa nel match giocato la prima di campionato.

Trasferta comunque insidiosa, quella che il Volley Soverato si appresta ad affrontare contro la squadra dell’ex coach Barbieri, che ha nel suo organico giocatrici esperte come l’opposto Smirnova e la centrale Nardini.

Match non facile dunque, ma che le cavallucce marine sapranno affrontare con la giusta determinazione ed il supporto di coach Napolitano e del suo staff che durante la settimana preparano mirati allenamenti che portano notevoli migliorie nel gioco e nella tecnica.

Pronti dunque per questa lunga trasferta, partiranno sabato pomeriggio per raggiungere Talmassons e disputare il match che si giocherà domenica prossima alle ore 17:00 e che si potrà seguire in diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.