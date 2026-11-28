Le opposizioni piuttosto che dare coperture chiedano conto sugli affidamenti in scadenze il 31/12/26

Il problema del trasporto pubblico calabrese non è trovare un nuovo nome per ART-CAL e magari creare un’altra poltrona da occupare. È piuttosto spiegare ai cittadini come saranno garantiti e affidati i servizi dopo il 31 dicembre 2026, quando scadranno le proroghe degli affidamenti del trasporto pubblico su gomma. Una scadenza conosciuta da anni, alla quale non si può rispondere mettendo in scena, all’ultimo momento, una riorganizzazione degli enti.

Occhiuto e la sua maggioranza dovrebbero invece rendere conto di questo ai cittadini e agli organi di controllo: quali procedure sono state completate, quali atti devono ancora essere adottati, con quali tempi e responsabilità si intende assicurare la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratori. Cambiare una legge non farebbe ripartire il calendario e non cancellerebbe il tempo perduto.

Non si tratta soltanto di una contestazione politica. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione del marzo 2026, ha richiamato i ritardi nei nuovi affidamenti, sia per il trasporto su gomma sia per i servizi ferroviari di Ferrovie della Calabria, sollecitando il completamento delle procedure entro l’anno. Il governo regionale era dunque avvertito anche formalmente. La Regione non solo non completerà quelle procedure entro l’anno, ma per la quasi totalità non le ha neanche avviate.

In questo quadro, la nuova bozza di riforma che, superando lo stesso ddl Ferrari, sembra sia da giorni in discussione “riservata” fra governo regionale e consiglieri di opposizione, serve solo a spostare l’attenzione dall’emergenza amministrativa alla semplice riscrittura dell’organigramma. Dopo la proposta imperniata su AMCAL, si prospetterebbe ora un’altra soluzione: ART-CAL diventerebbe ARMS (ente di diritto pubblico) e sarebbe affiancata da una società denominata Agenzia Reti e Mobilità, o addirittura si arriverebbe a far confluire ART-CAL in ARRICAL, mischiando trasporti e acque in un unicum gestionale senza precedenti storici e logici.

Ma l’Autorità pubblica, l’Agenzia Reti e Mobilità e il bacino unico regionale erano già previsti dalla legge 35 del 2015, promossa dalla Giunta che ho presieduto. Quella legge aveva un’ambizione precisa: integrare i servizi, qualificare la programmazione, coinvolgere gli enti locali e separare le responsabilità di governo dalle attività operative, dando un assetto più efficiente e stabile a Ferrovie della Calabria.

Non considero intoccabile alcuna legge, tanto meno una legge alla quale ho contribuito. Chi governa ha il diritto e il dovere di migliorarla. Ma dovrebbe indicare quali disposizioni abbiano impedito di operare, quali risultati siano mancati per difetti normativi e quali, invece, per incapacità o inerzia nell’attuazione.

Si starebbe profilando una vera e propria operazione di trasformismo legislativo: si presenterebbe come nuova riforma il recupero parziale dell’architettura della legge 35 del 2015, cambiando nomi, organi e distribuzione degli incarichi (con una nuova posizione apicale che prevede risorse commisurate a una postazione di Direttore Generale apicale), ma cancellando gli strumenti di partecipazione territoriale. La riscrittura della legge rischierebbe così di servire a oscurare le responsabilità della sua mancata attuazione, anziché a rimuovere le cause dei ritardi. Sarebbe gravissimo se le opposizioni offrissero copertura a questa operazione, consentendo alla maggioranza di trasformare anni di inerzia in una pretesa stagione riformatrice.

La differenza sull’Agenzia Reti e Mobilità sarebbe tutt’altro che secondaria. La legge del 2015 ne prevedeva la costituzione attraverso lo scorporo del ramo di Ferrovie della Calabria relativo alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria regionale non interconnessa. La nuova bozza prevederebbe invece una società costituita senza quel passaggio, attribuendole la possibilità di affidarle la gestione e manutenzione della rete isolata, senza porsi il problema del personale, e di amministrarne il contratto di servizio.

Occorrerebbe spiegare con quali competenze, personale e dotazioni essa dovrebbe operare, quali rapporti avrebbe con Ferrovie della Calabria e quale vantaggio concreto produrrebbe rispetto all’assetto già disegnato.

Ancora più preoccupante sarebbe la cancellazione degli ambiti territoriali. Si confermerebbe il bacino unico regionale, già esistente, ma si sopprimerebbero gli strumenti attraverso i quali i Comuni avrebbero potuto organizzare insieme la mobilità delle aree urbane, delle aree vaste e dei territori a domanda debole. Il bacino unico non richiede di svuotare i territori: la legge 35 faceva convivere entrambe le dimensioni.

Per realtà come Cosenza, Rende, Castrolibero e l’Università della Calabria, ciò potrebbe significare perdere proprio la sede nella quale costruire una programmazione unitaria degli spostamenti quotidiani. Sarebbe una contraddizione evidente: si invocherebbe l’integrazione, eliminando uno degli strumenti destinati a realizzarla.

Anche la centralità attribuita al Direttore Generale imporrebbe la massima trasparenza. Una riforma dovrebbe partire dalle funzioni necessarie e dalle competenze richieste, con criteri pubblici e verificabili di selezione. Se invece fosse costruita solo per ritagliare un incarico su una persona già individuata, saremmo di fronte a un’operazione di potere, non a una riforma. È un’eventualità che andrebbe esclusa attraverso regole e procedure trasparenti, anche di incompatibilità con chi ha finora occupato ruoli di governo o di elevata responsabilità istituzionale, e non con rassicurazioni di circostanza.

Intanto, gli evidenti miglioramenti legati al rinnovo dei treni regionali hanno una storia che non può essere riscritta a ogni inaugurazione. Il contratto di servizio Trenitalia 2018–2032, sottoscritto nel dicembre 2019 durante la mia presidenza, prevedeva l’acquisto e la messa in servizio di 27 nuovi treni, con investimenti per il materiale rotabile pari a 210,2 milioni di euro, dei quali 140,8 milioni a carico della Regione. La programmazione di allora ha prodotto risultati negli anni successivi.

Il confronto con Ferrovie della Calabria è eloquente. Per la società interamente posseduta dalla Regione, gli atti pubblicati documentano ancora la proroga del contratto del 17 luglio 2014, fino al nuovo affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A oltre dodici anni da quel contratto, il nodo di un nuovo affidamento pluriennale risulta ancora aperto nella documentazione disponibile. Non manca un rapporto contrattuale: manca il superamento di una gestione trascinata attraverso successive proroghe e che sembra sia diventata un braccio operativo regionale che sta conducendo l’azienda verso un depauperamento complessivo, nonostante la mole di risorse per investimenti mai avute prima grazie a PNRR e Fondo complementare, e non certo a questa governance regionale e nazionale.

Di fronte a tutto questo, un sostegno delle opposizioni, peraltro privo di risposte vincolanti, sarebbe incomprensibile e politicamente gravissimo. Il confronto istituzionale avrebbe senso se imponesse correzioni sostanziali, tempi certi e responsabilità verificabili. Diventerebbe invece una copertura se consentisse alla maggioranza di presentare come ripartenza ciò che potrebbe essere soltanto una sostituzione di sigle e organi.

Le opposizioni dovrebbero inchiodare Occhiuto e la sua maggioranza alle loro responsabilità per un’inerzia pluriennale e ingiustificabile. Dovrebbero pretendere gli atti, il calendario degli affidamenti, le garanzie per i lavoratori e un ruolo effettivo dei Comuni, ed invocare il potere sostitutivo statale. Non offrire una corresponsabilità politica in cambio di qualche modifica all’organigramma.

Il 31 dicembre scadono gli affidamenti, non le responsabilità di chi governa. Ai calabresi servono servizi affidabili, contratti solidi e una programmazione attuata. Un nuovo nome sulla porta non farebbe arrivare prima un autobus e non cancellerebbe anni di ritardi.

Mario Oliverio