Trasportavano arnie rubate, due denunce dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Mesoraca, hanno denunciato due persone per ricettazione. Nel corso di un servizio perlustrativo volto a prevenire il verificarsi di reati contro il patrimonio nel territorio di competenza, hanno effettuato un normale controllo alla circolazione stradale, fermando e sottoponendo agli accertamenti di polizia M. M., 39enne, e B. F., 27enne, operai, intercettati a bordo di un autocarro e trovati in possesso di 5 arnie, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Dopo essere stati condotti in caserma per i dovuti approfondimenti investigativi, i carabinieri hanno appurato che quanto rinvenuto era il provento di un furto perpetrato il giorno precedente ai danni di un imprenditore agricolo, 42enne, di Sersale, e denunciato ala locale stazione Carabinieri.

Le arnie sono state restituite all’avente diritto, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica crotonese.