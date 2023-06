Trasportavano rifiuti speciali senza autorizzazioni, due denunce

Due denunce, in stato di libertà, dai carabinieri per un 28enne e un 43enne. Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Stazioni di Catanzaro Principale e Catanzaro Gagliano con il supporto dei Carabinieri forestali, nell’ambito di mirati controlli ambientali, infatti, hanno deferito in stato di libertà un 28enne e un 43enne del posto, poiché a seguito di attività ispettiva, sono stati trovati in possesso di materiale inerte.

Nella circostanza i carabinieri della stazione di Catanzaro Principale, hanno denunciato in stato di libertà uno dei due, poiché all’atto del controllo, è stato trovato intento a trasportare all’interno del proprio mezzo di lavoro, rifiuti speciali privo delle previste autorizzazioni ambientali.

Considerata la palese violazione della norma e tenuto conto che, il veicolo non era iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, il mezzo è stato sottoposto a sequestro preventivo ed elevate sanzioni amministrative. I procedimenti pendono nella fase delle indagini preliminari.

Analogo controllo è stato effettuato nei confronti del secondo soggetto, il quale dopo essere stato sorpreso a trasportare all’interno di un motoveicolo, residui di lavori edili, è stato sottoposto ad accurata ispezione.

Il controllo dell’abitazione consentendo di rinvenire una vera e propria discarica abusiva dove l’uomo aveva accantonato materiale di diversa natura privo di ogni qualsivoglia autorizzazione. Per i motivi sopra citati l’uomo è stato deferito in stato di libertà.