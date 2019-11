Trasporto sanitario urgente per neonato di tre giorni in pericolo di vita

Un neonato di tre giorni in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Lamezia Terme a Ciampino, intorno alla mezzanotte di ieri sera, con un velivolo dell’Aeronautica Militare. L’intervento ha consentito in breve tempo il ricovero del piccolo all’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma.

Il bimbo, informa l’Aeronautica militare, è stato imbarcato su un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino all’interno di una speciale culla termica e sotto il controllo costante di una equipe medica specialistica.

Verso le 23.30 il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto di Ciampino in direzione dell’aeroporto di Lamezia, da dove è ripartito appena terminate le operazioni di imbarco. Dopo l’atterraggio a Ciampino, poco dopo la mezzanotte, il neonato è stato trasferito in ambulanza all’ospedale romano per ricevere tutte le cure specialistiche.