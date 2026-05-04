​Trasversale delle Serre: Domani il taglio del nastro per il lotto “Colle Scornari”

Una data attesa da anni segna finalmente un punto di svolta per la viabilità calabrese. Domani, martedì 5 maggio 2026, alle ore 15:45, verrà ufficialmente aperto al traffico il primo lotto della Trasversale delle Serre denominato “Superamento del Colle Scornari”.

​L’evento, che si terrà nel territorio comunale di Vazzano, in provincia di Vibo Valentia, rappresenta un passaggio cruciale per il completamento di un’arteria stradale considerata vitale per il collegamento tra lo Jonio e il Tirreno.

​La Cerimonia e le Autorità

​Il taglio del nastro avverrà alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sen. Matteo Salvini.

La partecipazione del vertice del MIT sottolinea la rilevanza strategica dell’opera non solo per il territorio vibonese, ma per l’intero sistema infrastrutturale del Sud Italia.

​Al termine della cerimonia inaugurale, è previsto un punto stampa durante il quale il Ministro e i rappresentanti tecnici illustreranno i dettagli dell’opera, le tempistiche relative ai lotti rimanenti e l’impatto atteso sulla riduzione dei tempi di percorrenza.

​L’importanza dell’opera

​Il superamento del Colle Scornari è un tassello fondamentale per:

​Sicurezza Stradale: L’eliminazione di tratti tortuosi e pericolosi che per decenni hanno caratterizzato la vecchia viabilità.

​Logistica: Un collegamento più rapido tra l’entroterra delle Serre e gli svincoli autostradali.

​Sviluppo Economico: Agevolare il flusso di merci e turisti in una zona dal grande potenziale ma spesso penalizzata dall’isolamento geografico.