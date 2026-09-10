Trasversale delle Serre, Sinopoli: «I lavori non sono fermi». E sull’ulivo di Virgò: «Sarà salvaguardato e valorizzato»

Il sindaco di Gagliato e consigliere provinciale di Catanzaro interviene dopo i recenti articoli: «Sul tratto Gagliato-Soverato sono già in corso le opere propedeutiche. Nessun ritardo ingiustificato». Per l’albero monumentale previsto l’espianto e il reimpianto con tecniche specialistiche

I lavori per la Trasversale delle Serre nel tratto Gagliato-Soverato «non sono affatto fermi» e l’ulivo monumentale di località Virgò «non verrà distrutto», ma sarà espiantato, reimpiantato e reso fruibile alla collettività.

A intervenire nel dibattito nato in seguito ai recenti articoli di stampa è Salvatore Sinopoli, sindaco di Gagliato e consigliere provinciale di Catanzaro, che intende fornire una serie di chiarimenti sullo stato dell’opera e sulle procedure previste per la tutela dell’albero finito al centro di recenti discussioni sulla stampa locale.

«In qualità di sindaco di Gagliato e consigliere provinciale – afferma Sinopoli – ritengo doveroso intervenire per fare chiarezza e fornire informazioni corrette e trasparenti ai cittadini e al Comitato in merito a quanto riportato recentemente dagli organi di stampa».

«Sul tratto Gagliato-Soverato le attività sono già in corso»

Il primo punto riguarda lo stato dei lavori della Trasversale delle Serre. Secondo Sinopoli, parlare di un cantiere fermo non corrisponderebbe alla reale situazione sul territorio.

«Contrariamente a quanto affermato, i lavori non sono affatto fermi. ANAS e le ditte incaricate stanno portando avanti una serie di adempimenti complessi e obbligatori per legge, propedeutici all’apertura vera e propria del cantiere principale».

Tra le attività già avviate figura innanzitutto la Bonifica Ordigni Bellici, la cosiddetta BOB. Gli operai presenti sul territorio, spiega Sinopoli, stanno eseguendo le operazioni di bonifica bellica, insieme alla pulizia e alla recinzione dei terreni interessati dall’intervento.

Parallelamente è stato completato anche il censimento della vegetazione. Le piante che dovranno essere rimosse sono state censite dettagliatamente e numerate una per una. «A partire dalla fine di ottobre – precisa il sindaco – si procederà al loro reimpianto in luoghi idonei».

Le interferenze con reti elettriche, gas, acquedotti e fognature

Un altro elemento centrale riguarda la complessità infrastrutturale dell’intervento. Il tratto Gagliato-Soverato presenta infatti numerose interferenze con le reti già esistenti: dalle infrastrutture elettriche ENEL alle condotte del gas, passando per acquedotti e reti fognarie comunali.

Si tratta, sottolinea Sinopoli, di problematiche tecniche che richiedono il coordinamento costante tra diversi enti.

«I Comuni di Gagliato e Satriano, ANAS e la Provincia di Catanzaro lavorano quotidianamente in sinergia per risolvere ogni criticità tecnica», evidenzia il consigliere provinciale.

Il confronto istituzionale, aggiunge, è già in corso. Presso la Provincia di Catanzaro si è infatti svolto un tavolo tecnico alla presenza del presidente Amedeo Mormile e dei vertici ANAS. Un ulteriore incontro è previsto a breve per definire gli aspetti riguardanti la Strada provinciale 148.

Da qui la precisazione di Sinopoli sui tempi dell’intervento: «Non vi è stato alcun ritardo ingiustificato, ma il rigoroso rispetto dei passaggi operativi ed espropriativi necessari per un’opera strategica che il territorio attende da oltre cinquant’anni».

L’ulivo monumentale di località Virgò

Il secondo capitolo riguarda l’ulivo di località Virgò, nel territorio di Gagliato, e le preoccupazioni emerse in merito alla sua possibile sorte a seguito della realizzazione della nuova infrastruttura.

Sinopoli ricostruisce innanzitutto i tempi della vicenda. «La segnalazione dell’albero da parte del proprietario – spiega – è avvenuta soltanto nel 2025, con la successiva iscrizione nel Registro degli Alberi Monumentali della Regione Calabria, quando il progetto definitivo della strada era già stato approvato e strutturato».

Una circostanza che, secondo il sindaco, deve essere tenuta in considerazione nella ricostruzione dell’intera vicenda.

Ciò non significa, tuttavia, che il valore dell’albero sia stato ignorato. «ANAS e le istituzioni hanno prontamente attenzionato la situazione», sottolinea Sinopoli.

«L’albero non verrà distrutto» Sul futuro dell’ulivo il sindaco è netto: «L’albero non verrà distrutto, ma sarà espiantato e reimpiantato utilizzando tecniche specialistiche all’avanguardia che garantiscono una percentuale di attecchimento prossima al 99%».

L’intervento previsto, dunque, non dovrebbe limitarsi alla semplice conservazione della pianta. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è anche una sua futura valorizzazione pubblica.

L’ulivo sarà infatti riposizionato «in un luogo idoneo all’interno del territorio comunale di Gagliato», dove potrà diventare accessibile alla comunità e ai visitatori.

«La nostra volontà – afferma Sinopoli – è proprio quella di valorizzare il patrimonio storico e naturale, mettendolo a disposizione di tutti e non custodendolo privatamente».

«Amministratori, Provincia e ANAS costantemente impegnati»

Sinopoli conclude ribadendo l’attenzione delle istituzioni sull’avanzamento della Trasversale delle Serre e rivolgendo un invito sia ai cittadini sia al Comitato che segue da vicino le vicende dell’infrastruttura.

«Gli amministratori locali, la Provincia di Catanzaro e ANAS sono costantemente vigilanti e impegnati sul cantiere della Trasversale delle Serre».

Da parte del sindaco di Gagliato arriva quindi l’invito a mantenere aperto il confronto istituzionale e a verificare direttamente con gli enti interessati eventuali dubbi o richieste di approfondimento.

«Invito il Comitato e i cittadini a rivolgersi direttamente agli enti responsabili per qualsiasi informazione – conclude Salvatore Sinopoli –. Le porte delle amministrazioni sono sempre aperte per dialogare in maniera costruttiva su un’opera fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza della nostra Calabria».