Trasversale delle Serre tratto Gagliato – SS 106 (Soverato). Il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Giorno 2 febbraio 2026, proprio ieri, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), si è definitivamente pronunciato sull’appello, proposto da varia controparte, relativo al Progetto del tratto Gagliato- Strada Statale 106 (Soverato) della Trasversale delle Serre, respingendolo.

Siamo quindi arrivati alla conclusione di una controversia che ha visto soccombere, senza la possibilità di alcun altro ipotizzabile passaggio legale, l’opposizione di alcuni interessati alla sentenza del TAR. Stando così le cose, la vicenda giuridica si deve considerare irreversibilmente conclusa.

Il Comitato “Trasversale delle Serre. Cinquant’anni di sviluppo negato” ritiene a sua volta chiuse anche le eventuali polemiche, e afferma la sua soddisfazione per il positivo indirizzo della situazione.

Ribadiamo pertanto la nostra linea d’azione, volta all’unico interesse di veder dotato il territorio di una così utile infrastruttura, capace di togliere dall’isolamento una vasta area montana e di collegare in meno di mezz’ora il versante ionico con l’autostrada A2 del mediterraneo. Auspichiamo che tutto possa concludersi in tempi rapidi e con serenità degli animi di tutti.

Sollecitiamo l’ANAS a procedere con la massima celerità ai lavori per il tratto Gagliato – 106, da troppi decenni in sterile attesa; e la invitiamo altresì a dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, non ultimo il giusto ristoro per gli espropri effettuati o da effettuare.

Il Presidente del Comitato

Fioravante Schiavello