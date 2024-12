Trasversale delle Serre, una delegazione dell’Ordine degli Ingegneri visita il cantiere lotto “Superamento del Colle Scornari”

Una delegazione dell’Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia e del Comando Carabinieri di Vibo Valentia, ha visitato il cantiere del lotto “Superamento del Colle Scornari” a Vazzano, dove sono in corso i lavori di realizzazione della nuova Trasversale delle Serre.

I tecnici e ingegneri Anas hanno accolto la delegazione facendo visionare anche le opere in esecuzione, tra le quali la galleria artificiale (che avrà una lunghezza di circa 370 m), i muri della paratia e i cordoli di coronamento dei pali della galleria.

Nel corso della visita, Il Responsabile Nuove Opere Struttura Territoriale Calabria Silvio Canalella, il Direttore dei Lavori Tamara Gatto e Nunzio Foti Project Manager di Infratech Scarl- Impresa Franco Giuseppe srl, hanno illustrato ai presenti tutti i dettagli dei lavori in corso, le principali opere d’arte e le innovazioni tecnologiche utilizzate nei cantieri di costruzione dell’Opera affidata al Commissario Straordinario Francesco Caporaso.

Un focus particolare è stato dedicato ai Protocolli di Legalità , sottoscritti con la Prefettura di Vibo Valentia per i lotti: superamento del colle Scornari, superamento cimitero di Vazzano, e Vazzano-Vallelonga.

La realizzazione dell’itinerario di collegamento Ionio-Tirreno della parte centrale della Calabria, connotato da un’elevata valenza in tema trasportistico, consentirà, una volta raggiunto il completamento, una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali, assicurando al contempo l’incremento degli standard di sicurezza stradale.

Per contrastare i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti, il commissario straordinario, la direzione Tutela aziendale Anas e le prefetture competenti hanno sottoscritto specifici protocolli di legalità per ciascuno degli interventi ricadenti nelle due province interessate dalla realizzazione della “Trasversale delle Serre” (Vibo Valentia e Catanzaro).

Attualmente lo stato di avanzamento dei lavori lungo il lotto ‘Superamento del Colle dello Scornaril’, è di circa il 56%, in linea con il cronoprogramma. Oltre alla realizzatone della galleria, tra i diversi interventi previsti, sono stati realizzati tutti i pali (n. 753) della galleria e delle paratie; completati i rafforzamenti corticali del versante, l’impermeabilizzazione della paratia e dei cordoli; completati tutti i tratti, previsti da progetto, con rivestimento in pietra e installati 4 inclinometri per il monitoraggio la misurazione degli spostamenti del terreno a diverse profondità.

Il tracciato del lotto Scornari, il cui sviluppo complessivo è di circa 1,5 km, comprende oltre alla realizzazione della galleria artificiale, altre opere d’arte minori costituite da manufatti di sostegno, muri in terra rinforzata, interventi di protezione delle scarpate e sistemi di regimentazione idraulica.

L’investimento complessivo ammonta a circa 27,5 milioni di euro.