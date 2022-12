Tratto della Statale 106 chiuso provvisoriamente al traffico per incidente

Lungo la strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 91,138, nel territorio comunale di Ardore (RC), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un veicolo leggero, provocando il ferimento di una persona.

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

+++AGGIORNAMENTO DELLE 12:50+++

RIAPERTA LA STATALE 106 ‘JONICA’ AD ARDORE, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.