Trattore incendiato a Gagliato: probabile intimidazione

Un atto intimidatorio e doloso ha scosso la tranquillità notturna in via Regina Margherita, la strada che collega il centro abitato di Gagliato con le località di Campo Farmia di Petrizzi e Gagliato mare. Un trattore, lasciato in sosta sul ciglio della strada, è stato dato alle fiamme nella notte tra martedì e mercoledì.

Il mezzo, di proprietà di un’impresa con sede a Chiaravalle, era equipaggiato con un braccio meccanico per lo sfalcio dell’erba. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Petrizzi, ignoti avrebbero cosparso il vano cabina e il braccio meccanico con del liquido infiammabile per poi appiccare l’incendio.

​I danni sono ingenti e superano i 50.000 euro, una cifra che si giustifica anche con il fatto che il braccio era stato acquistato solo pochi mesi fa.

L’impresa stava eseguendo per conto dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro interventi di manutenzione e decespugliamento, lavori che nei giorni scorsi avevano interessato i territori di Argusto, Gagliato e Campo Petrizzi.

Gli inquirenti non escludono la pista dell’intimidazione, considerando la natura dolosa dell’incendio e il valore del mezzo. Le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda e individuare i responsabili.