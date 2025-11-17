Trattore precipita in un burrone, un morto e due feriti

Un anziano agricoltore ha perso la vita e altri due operai sono rimasti gravemente feriti in un incidente del lavoro avvenuto questa mattina nelle campagne dell’entroterra crotonese.

La vittima, di 78 anni, originaria di Pallagorio, si trovava alla guida di un trattore con il quale stava conducendo alcuni operai di origine pakistana in un fondo agricolo per raccogliere le olive.

L’uomo, dopo aver percorso la strada provinciale tra il comune di Casabona e la frazione di Zinga, stava per immettersi nel suo terreno agricolo la cui strada di accesso, a quanto pare, ha ceduto all’improvviso.

L’anziano ha perso il controllo del trattore che è precipitato in fondo ad un burrone per oltre 100 metri. A dare l’allarme e ad allertare i soccorsi è stato un altro manovale, anch’egli di origine pakistana, che si trovava già nell’uliveto a lavorare.

L’anziano agricoltore è deceduto sul colpo, mentre i tre pakistani che viaggiavano con lui sono stati trascinati insieme al trattore in una zona impervia e scoscesa.

Le condizioni di due manovali, rimasti intrappolati sotto il trattore, sarebbero molto gravi. Le operazioni di soccorso e salvataggio sono ancora in corso, rese più difficile dal terreno impervio.

Due eliambulanze sono giunte sul posto, provenienti da Cirò Marina e Lamezia mentre è n arrivo anche l’elicottero dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO

Trattore precipita in un burrone, due morti e un ferito