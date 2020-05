Incidente sul lavoro ieri a Francavilla Angitola, in una campagna di località “Petrara”, nel Vibonese, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un agricoltore di 68 anni si è ribaltato con il trattore.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono portati i sanitari del 118, ma per la gravità delle ferite riportate dall’agricoltore, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il 68enne all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro per le cure del caso.