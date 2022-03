Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata questo pomeriggio in cda Zangarona di Lamezia Terme per il ribaltamento di un trattore.

Deceduto il conducente. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo agricolo in attesa dell’autorizzazione del medico legale per la rimozione della salma.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.