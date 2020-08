Trattore si ribalta, muore un uomo di 50 anni

Tragedia, questa mattina nel comune di Francica, nel Vibonese. Un uomo, di 50 anni, mentre stava lavorando a bordo di un trattore, per cause ancora in corso di accertamento, è deceduto rimanendo schiacciato dal mezzo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Il trattore cingolato, ribaltandosi, ha coinvolto il conducente. Il fatto è avvenuto in località Mutari. Sul posto è intervenuta una squadra operativa dei vvf con il supporto di una autogru e i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.