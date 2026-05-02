Trattore si ribalta, uomo di 55 anni muore schiacciato

Un uomo di 55 anni ha perso la vita ieri a Spezzano Albanese, nel Cosentino, a causa di un incidente agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo intorno alle 11 era alla guida del proprio trattore, all’interno di un terreno di proprietà della sua famiglia, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato finendo per schiacciarlo.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo manovre di rianimazione. La gravità delle ferite ha spinto la centrale operativa a richiedere l’invio dell’elisoccorso.

Tuttavia, secondo quanto si apprende, le forti raffiche di vento hanno reso impossibile l’atterraggio nei pressi del fondo agricolo. Il velivolo sarebbe stato costretto a posarsi sul manto erboso dello stadio comunale ‘V. Vattimo’, distante dal luogo dell’incidente.

L’uomo è deceduto prima che potesse essere trasportato dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Spezzano Albanese insieme ai colleghi della compagnia di San Marco Argentano che hanno provveduto a fare i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause e la dinamica dell’incidente mortale.

*Foto di repertorio