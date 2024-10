Traversale, ANAS, TAR, avvocati e Alecci

Premessa storica, che vi comunico nella veste di presidente onorario del Comitato per la Trasversale, e come tale sempre presente a tutte le attività. Dichiaro di non aver mai visto con i miei occhi l’allora sindaco di Soverato e oggi consigliere regionale Ernesto Alecci; anzi di averlo più volte sollecitato qui per iscritto e in tv e personalmente a farsi vedere e a dire qualcosa, e non aver avuto mai il piacere di poterlo salutare; e nemmeno ci fu una telefonata. Ciò non è mai successo, e lo stesso si dica per tutte le giunte comunali di Soverato, né quella Alecci né l’attuale eccetera.

Se Alecci afferma di essersi incontrato con questo o quello, vorrei sapere dove e quando, e con luoghi e date… Ah, l’allora sindaco Alecci e i suoi non vennero nemmeno alla festa con zeppole e panini e vino, quella per l’apertura del tratto Gagliato – Chiaravalle.

Ciò chiarito, chiariamo anche che, a oggi 14 ottobre, il TAR ha solo sospeso; e stiamo aspettando una formale sentenza. A questo proposito, invito l’ANAS a prepararsi a ogni eventualità, con tutti i ricorsi possibili e immaginabili.

Per concludere, vorrei far notare ai lettori che Alecci, del PD, arriva alla ventitreesima ora e cinquantanove minuti; invece i politici di centrodestra sono stati e sono completamente assenti e muti, e mai uno di loro si è fatto vivo.

Gli intellettuali… ma no, sono troppo occupati a ritirare premi letterari e cittadinanze onorarie.

Ulderico Nisticò