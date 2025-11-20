Travestito da anziana madre per incassare la pensione: L’incredibile scoperta a Mantova

Una vicenda che ha dell’incredibile e che getta luce su anni di inganno e macabra messa in scena è stata scoperta nel comune di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. Un uomo di 57 anni è stato smascherato dopo aver presumibilmente occultato il cadavere della madre in cantina e aver continuato a incassare la sua pensione per ben tre anni.

​ Il Segreto in Cantina

​Secondo le prime ricostruzioni e le informazioni trapelate, il 57enne avrebbe tenuto nascosto il corpo della genitrice per un periodo stimato di circa tre anni. L’obiettivo sarebbe stato quello di poter disporre liberamente della pensione della donna, continuando a percepirla come se la madre fosse ancora in vita.

​ La Messa in Scena per i Documenti

​Il culmine della vicenda, e ciò che sembra aver portato alla scoperta dell’inganno, è legato al tentativo dell’uomo di rinnovare la carta d’identità della madre, ormai scaduta.

​Per riuscire in questo intento, il 57enne non avrebbe esitato a mettere in atto una vera e propria messinscena: si sarebbe travestito da lei, cercando di superare i controlli dell’anagrafe. Questo gesto estremo ha sollevato i primi sospetti, innescando le indagini che hanno portato alla sconcertante verità e al rinvenimento del corpo nella cantina dell’abitazione.

​Tre Anni di Inganni

​L’uomo è ora al centro di un’indagine che dovrà fare piena luce sui dettagli della vicenda, in particolare sulle precise cause e la data del decesso della madre, oltre che quantificare l’ammontare delle somme indebitamente percepite in questi tre anni.

​Il caso ha subito scosso la piccola comunità di Borgo Virgilio e pone interrogativi sulla solitudine e sui meccanismi di controllo che non sono riusciti a intercettare per un periodo così prolungato una situazione di tale gravità.