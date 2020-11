Travolta da un camion mentre è in bici, muore in Friuli una giovane calabrese

È deceduta dopo una lunga agonia Mara Leone, 33enne originaria di Lamezia Terme rimasta gravemente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 novembre a Pozzuolo del Friuli.

La donna era in bici sulla strada provinciale 94 quando è stata travolta da un camion. L’autista si è fermato e ha prestato soccorso.

La 33enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Latisana, è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove, però, è morta nel reparto in prognosi riservata. La donna lavorava come chef dopo avere studiato alla Alma International School of Italian Cuisine.