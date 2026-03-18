Travolta e uccisa sulla strada: individuato un 21enne presunto pirata

Sarebbe un ragazzo di 21 anni l‘automobilista che stanotte a Reggio Calabria ha investito e ucciso una giovane finlandese di 29 anni, Nea Mirjiam Laine. La Polizia locale e la Polizia di Stato lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza nella zona di viale Calabria dove si è verificato l’incidente, intorno alle 3:30. Dai filmati è emerso che la ragazza è stata travolta, mentre era a piedi, da una Fiat Punto bianca e poi trascinata per diversi metri. Il giovane viene ora sottoposto agli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura.

Nei suoi confronti, al momento, non sono stati adottati provvedimenti giudiziari. Ricostruendo il percorso del mezzo, nei minuti precedenti e successivi all’incidente, gli investigatori sono riusciti a risalire a un nome e al luogo dove è stata parcheggiata l’auto. Il presunto pirata della strada una volta individuato, è stato accompagnato dalle forze dell’ordine in ospedale dove in questo momento è sottoposto agli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura per verificare se, ieri sera, fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.

Il sostituto procuratore Giulia Scavello, che sta coordinando le indagini, ha disposto, inoltre, l’autopsia sul corpo della vittima e il sequestro della Fiat Punto che, stando a quanto si apprende da ambienti investigativi, ha evidenti segni che potrebbero essere stati provocati dall’incidente. Per averne la certezza sarà necessario attendere alcuni accertamenti tecnici.

Non è ancora chiaro, infine, se il 21enne fosse solo quando ha investito Nea Mirjiam Laine o se a bordo dell’auto ci fossero altre persone. Con ogni probabilità sarà una delle cose che il giovane dovrà chiarire in Questura dove verrà sentito dopo gli esami tossicologici. Solo dopo la Procura, guidata da Giuseppe Borrelli, avrà tutti gli elementi utili per valutare eventuali provvedimenti nei confronti dell’automobilista.