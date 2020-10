Travolto da mattoni durante il lavoro, grave un 46enne

Stava spostando del materiale con un carrello quando, per cause in corso di accertamento, gli è caduto addosso schiacciandogli le gambe.

È successo questa mattina a Paravati dove un 46enne, titolare di un negozio per l’edilizia del luogo, è rimasto ferito dopo la caduta di alcuni mattoni che lo hanno travolto colpendo in particolare gli arti inferiori.

L’uomo è stato soccorso ma a causa della gravità delle sue condizioni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove è stato ricoverato. Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma da schiacciamento alle gambe con frattura di varie ossa.