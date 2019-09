Tre anni di grandi successi per la Soverato Beach Arena

È tempo di bilanci per la Soverato Beach Arena, l’arena di beach volley e beach tennis realizzata nei pressi del lungomare Europa a Soverato grazie alla volontà di tutta l’Amministrazione Comunale di Soverato in particolar modo all’impegno del Sindaco Ernesto Alecci, dell’assessore allo sport Cristian CASTANO’ e dell’assessore ai lavori pubblici Daniele VACCA in collaborazione con Antonio STELLA, che da tre anni realizzato il tutto.

Realizzati 4 campi, interamente recintati e 2 illuminati, dove per tutto il periodo estivo si sono svolti tanti tornei di beach volley e beach tennis con una tappa regionale Fit, che hanno visto la partecipazione di oltre 400 atleti. Inoltre vanno segnalate la giornate “Sport Day” realizzata in collaborazione con Decathlon Catanzaro, Ricicla Estate con la collaborazione di Legambiente Calabria.

Molto soddisfatto l’ideatore dell’iniziativa Antonio STELLA perché durante le giornate l’arena era frequentata da una media di 100 persone al giorno per un totale di oltre 3000 persone provenienti da tutta la regione e anche tantissimi turisti che usufruivano dell’area sportiva dove sport, socializzazione e sano divertimento hanno fatto da padrone.

Un ringraziamento particolare va, oltre che all’amministrazione comunale di Soverato che ha creduto nel progetto, a Franco Mellace e tutto lo staff del MARECHIARO per la collaborazione e il supporto dato, Pino Procopio, cornetteria creperia CHOCOLAT.

E non si può non ringraziare tutte le persone che hanno dato vita all’arena, con le loro sfide giornaliere e con le sfide nei tornei e in particolar modo a Valerio Del Carpio, atleta partecipante al campionato Italiano di beach volley, che un pomeriggio ha deliziato, con le sue gesta atletiche, il pubblico presente sul lungomare di Soverato.

L’appuntamento è per il 2020 intanto seguiteci sulla pagina facebook SOVERATO BEACH ARENA per restare aggiornati e dove verranno pubblicate le foto dei vari momenti di divertimento e allegria che hanno caratterizzato l’estate 2019.