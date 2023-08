Tre momenti di cultura e socialità; e il Quarzo

Ricordo a tutti – ma le emozioni sono ancora vive – la Cerimonia dell’alba, occasione di alto livello culturale e di musica classica. Anche allo scopo di precisare che non era, come invece si è letto in una nota inqualificabile oer contenuto e forma, una “passeggiata” per raccogliere soldi.

Buona la serata dello stoccafisso della Proloco. Ottima la Sagra del pesce, una tradizione da sempre legata alla Madonna a mare. Leggete il libro, che, altra precisazione “abbiamo stampato”, ma, secondo qualcuno, si è scritto da solo, e da solo è andato in tipografia. Magie di Soverato.

La Sagra di ieri, 12 agosto, si è svolta nel migliore dei modi per cucina e organizzazione… tranne un difetto che tutti ci augureremmo, quando creiamo qualcosa: aver calcolato in fase di preparazione un’affluenza inferiore alle tantissime persone che poi effettivamente sono arrivate. Firmeremmo tutti, per una cosa del genere. Complimenti al Corsaro blu e a chi si è dato da fare con garbo e con il massimo impegno.

I tre momenti sono anche un’occasione, oggi sempre più rara, di socialità e incontro, e scambio di opinioni. Ce ne vogliono tanti.

Stocco e pesce si sono svolti… qualcuno, diciamo cinquantenne, direbbe alla ex Comac; i vecchietti, diciamo il Quarzo, la fabbrica del 1937 misteriosamente dismessa verso il 1950.

Dismessi, grazie al cielo, sono i sogni del Rodomonte di turno, che spacciava per albergo a cinque stelle quelle che erano “strutture ricettive”, cioè appartamenti. La struttura, che resta di proprietà privata, da qualche anno viene adoperata per manifestazioni di varia natura. È un fatto positivo, piuttosto dell’abbandono, ma non è la soluzione, e presenta vari inconvenienti.

Serve, secondo me, un intervento con finanziamento regionale, per acquistare il tutto e sottoporre l’edificio a una intelligente operazione di archeologia industriale: 1. Lasciare com’è, tanto non cade manco tra un millennio; 2. Ripulire e rendere sicuro il pavimento; 3. Rifare con eleganza il tetto. 4. Mettere il luogo a disposizione dei cittadini come luogo di aggregazione, congressi eccetera, anche d’inverno. 5. Tornare a chiamarlo Quarzo.

Buona festa di Portosalvo, o Madonna a mare.

Ulderico Nisticò