Tre paesi calabresi tra le mete turistiche eccellenti

Gerace, Morano Calabro e Taverna sono le tre eccellenze dell’entroterra calabrese scelte come sfondo per la “Caccia ai Tesori Arancioni” dal Touring Club italiano. In questi comuni dove arte, natura, enogastronomia, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura e dell’identità più autentica del territorio, la più grande caccia al tesoro d’Italia farà conoscere storie, persone e monumenti.

La bandiera arancione viene assegnata dal TCI alle località che offrono al turista un’accoglienza di qualità, rafforzando l’identità locale, sviluppando l’artigianato e le produzioni tipiche attraverso l’imprenditorialità del posto.

Le loro numerose chiese, le strade, i vicoli narrano un passato scritto da fiorenti civiltà greche e romane nelle quali affondano le radici più profonde ed autentiche dell’entroterra calabrese, capaci di innalzare ed arroccare questi borghi offrendogli paesaggi mozzafiato.

Noi calabresi non possiamo prescindere dal nostro immenso patrimonio artistico e culturale, dalla storia, tradizione e identità, capace di renderci nel mondo unici ed universali.

Liberiamo dunque i nostri territori ricchi di bellezza dall’oblio, mettiamoli sotto i riflettori illuminandoli come se fossero in una tela del Mattia Preti. Alla metropoli apolide e globalizzata rispondiamo con il senso di appartenenza comunitario, la tradizione e l’identità, solo così il nostro futuro sarà figlio del nostro passato