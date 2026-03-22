Tre piani di scale con Giulia in spalla: l’urlo di una madre contro le barriere del silenzio

Non è il racconto di un’impresa sportiva, né un test di resistenza estrema. È la cronaca quotidiana di un calvario che va in scena a Santa Domenica di Ricadi, dove Chiara Calamita, 32 anni, vive una realtà che ferisce la dignità umana.

Ogni giorno, per almeno tre volte al giorno, Chiara carica sulle spalle sua figlia Giulia, 10 anni, e affronta tre piani di scale.

​Giulia è nata con una grave disabilità che le nega la parola e il cammino.

Ma a negarle una vita dignitosa, oggi, è soprattutto l’architettura ostile del condominio in cui vive: trentacinque chili di peso distribuito su un metro e quaranta di altezza, da trasportare a braccia perché l’ascensore non c’è e un alloggio al piano terra sembra essere un miraggio burocratico.

Una prigione di cemento

​Quella che dovrebbe essere una casa si è trasformata in una prigione. Ogni spostamento — che sia per una visita medica o semplicemente per andare a scuola — richiede uno sforzo fisico sovrumano.

​”È da settembre che denuncio questa situazione”, spiega Chiara con la stanchezza di chi ha finito le lacrime ma non la determinazione.

La crescita di Giulia rende ogni gradino più pesante e ogni giorno più pericoloso, sia per la madre che per la bambina. Oltre al dolore fisico, c’è il peso dell’isolamento e la sensazione di essere stati dimenticati dalle istituzioni.

L’appello alle istituzioni

​Davanti a una risposta locale definita finora inadeguata, Chiara ha deciso di alzare il tiro, rivolgendosi direttamente ai vertici del territorio. L’appello accorato è indirizzato al sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, e al Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo.

La richiesta è netta: l’assegnazione di un alloggio popolare idoneo, situato al piano terra, che possa restituire a Giulia il diritto di uscire di casa senza che questo gravi sulla salute della madre e sulla sicurezza di entrambe.

Un caso di civiltà

​La vicenda di Chiara e Giulia non è solo una questione privata, ma un banco di prova per il welfare locale. Le difficoltà economiche della famiglia aggravano un quadro già drammatico, rendendo impossibile una soluzione autonoma. Ora la parola passa alle autorità: resteranno a guardare mentre una madre continua a scalare l’indifferenza, un gradino alla volta, o interverranno per abbattere queste barriere, fisiche e sociali?