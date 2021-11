Tre punti importanti del Volley Soverato contro Modica

Arriva il quarto successo consecutivo per la Ranieri International Volley Soverato che nel turno infrasettimanale giocato al Pala Scoppa contro Egea Pvt Modica vince per tre set a zero, nonostante una buona prova delle ospiti. Dunque, altri tre punti per le ragazze di coach Napolitano che salgono a quota undici.

Contro le siciliane non è stata una gara semplice; d’altronde lo avevamo anticipato che la classifoca delle ragazze di coach Quarta non doveva trarre in inganno le biancorosse, brave a giocare con lucidità nei momenti più delicati dell’incontro come nel corso del terzo parziale. Passiamo alla partita che ha visto delle novità in casa biancorossa.

Nella Ranieri International, appunto, qualche variazione rispetto alle precedenti gare nello starting six che vede Mennecozzi al palleggio e Ascensao Raquel opposto, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Gabbiadini, libero Ferrario. Modica risponde con Bacciottini, ex di turno, al palleggio e Longobardi opposto, al centro la coppia Antonaci – Gridelli, schiacciatrici M’Bra ed Herrera con libero Ferrantello.

Dopo una buona partenza per la Ranieri, 4-0, le ospiti reagiscono e passano a condurre 5-6 dimostrando da subito la voglia di lottare contro le padrone di casa. Parità 10-10 e 14-14 con il match in una fase di equilibrio; dentro nel Soverato Purashaj e Badalamenti per Mennecozzi e Ascensao. Prova ad allungare la squadra di Napolitano e con Buffo si porta 17-15. Non mollano le siciliane che impattano sul 20-20 e passano a condurre 20-21 con time out chiesto dalla Ranieri International.

Squadre in campo e controsorpasso locale, 22-21, con time out Modica. Fasi decisive del parziale. Sul 22-22 arrivano due palle set con muro di Badalamenti, 24-22. Soverato chiude 25/23 ancora con Gaia Badalamenti. Cerca di approfittarne la squadra di casa nella prima parte del secondo gioco, 14-10 e 16-11; come nel primo set, però, Modica non molla e ai rifà sotto a meno uno adesso 20-19, con le calabresi che reagiscono allungando di nuovo, 22-19. Chiuse la Ranieri sul punteggio di 25/20.

Nel terzo set la squadra di coach Quarta cerca di restare in scia delle ioniche 15-14 e sul 19-17 è tempo discrezionale per Modica. La Ranieri vuole chiudere la contesa ma al rientro in campo subisce la parità delle ospite ed è Soverato ora a ricorrere al time out sul 19-19. Ci credonoe siciliane che passano avanti 20-21, ma è parità 22-22.

Fasi cruciali. Si và ai vantaggi dopo una palla match sprecata dalla Ranieri, 24-24. Alla seconda occasione non sbaglia Soverato che chiude con un bel muro 26/26 un set sudato ma meritato. Domenica prossima altro turno interno contro Talmassons, sopra di appena un punto rispetto alle calabresi.

Ranieri International Volley Soverato 3

Egea Pvt Modica 0

Parziali set: 25/23; 25/20; 26/24

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi 2, Purashaj 2, Badalamenti 8, Ferrario (L), Quarchioni ne, Gabbiadini 9, Ascensao M ne, Riparbelli 11, Tajè 11, Buffo 12, Ascensao R 6. Coach: Bruno Napolitano

EGEA PVT MODICA: Bacciottini 1, Longobardi 15, Antonacci 6, Saccani, Ferro, Ferrantello (L), M’Bra 7, Gridelli 4, Salviato (L) ne, Herrera 15, Salamina 3, Brioli 1, Gulino ne. Coach: Enrico Quarta

ARBITRI: Colucci Marco – Di Bari Pierpaolo

DURATA SET: 26′, 24′, 31′. Tot 1h21′

MURI: Soverato 14, Modica 3