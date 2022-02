Tre punti pesanti per il Volley Soverato contro Club Italia

Seconda vittoria consecutiva per la Ranieri International Volley Soverato che supera a domicilio il Club Italia per tre set a uno. Tre punti che permettono a Saveriano e compagne di salire in classifica e guardare con maggiore fiducia ai playoff. Adesso, per le biancorosse, ci sarà subito da pensare al match di recupero da disputare mercoledì sera a Pinerolo.

Andiamo alla gara del Pala Scoppa. In casa Soverato la regista è Saveriano con opposto Badalamenti, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Rispondono le azzurrina con Passaro al palleggio e Nervini opposto, al centro Marconato e Gennar, schiacciatrici Adelusi e Ituma con libero Ribechi. Partono bene le biabcorosse con Buffo al servizio e punteggio di 4-0 e poco dopo 9-5; Club Italia ha una reazione che mette due squadre distanti di dueynghezze, 15-13.

La Ranieri prova di nuovo ad allungare sul 19-15 e le ospiti accorciano ancora sul 19-17. Finale di set però che vede Soverato avete uno sprint decisivo e chiudere il parziale 25/21. Equilibrato l’inizio del secondo gioco con le due squadre sul punteggio di 8-8 e sul 9-9 break delle locali avanti adesso 13-9. Time out per Club Italia.

Allunga la squadra di casa, 19-14, con Badalamenti al servizio.e ioniche sembrano avere in mano il set ma Ituma e compagne hanno una bella reazione e riducono il distacco a meno due, 22-20, con tempo chiesto dalla Ranieri.

Al rientro ancora punto per Club Italia ma Soverato si difende dal ritorno ospite e guadagna tre palle set, 24-21. Intanto time out per Mencarelli. Ci pensa Badalamenti al secondo tentativo a chiudere il set 25/22. Partenza sprint delle azzurrina nel terzo set: Club Italia connduce 5-9 ed é time out per le calabresi. Club Italia si mantiene avanti, 11-16, con Tajè e compagne e che cercano di rientrare. Allungano Adelusi e compagne, 11-19, ed il set adesso é ancora più in salita per la Ranieri.

Non riesce il Soverato a recuperare il gap e Club Italia vince il set 19/25. Riprende a macinare gioco la Ranieri e nel quarto parziale é subito 4-0 e 10-4. Gestisce bene il vantaggio la squadra di casa che continua a condurre, 18-10, con Badalamenti e compagne che chiudono il conto 25/16 con punto di Quarchioni.

Messa in archivio questa importante vittoria, il Soverato si giocherà molto nelle prossime partite ravvicinate per quel che riguarda la posizione playoff e in casa biancorossa c’è ottimismo per questo finale di regalare season.

Ranieri International Volley Soverato 3

Club Italia 1

Parziali set: 25/21; 25/22; 19/25; 25/16′

MURI: Soverato 4, Club Italia 14

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 10, Ferrario (L), Quarchioni 17, Saveriano 2, Gabbiadini 1, Ascensao M ne, Riparbelli 13, Tajè 7, Buffo 14, Foucher 3, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

CLUB ITALIA: Adelusi 12, Ribechi (L), Vighetto, Gannar 3, Passaro 1, Micheletti, Despaigne, Giuliani 6, Marconato 12, Pelloia 3, Nervini 11, Esposito ne, Barbero (L), Ituma 8, Acciarri 7, Nwokoje ne. Coach : Marco Mencarelli

ARBITRI: Grassi Luca – Scarfó Fabio

DURATA SET: 25′, 27′, 23′, 24′. Tot 1h39