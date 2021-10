Tre sbarchi di migranti in Calabria in poche ore

Tre sbarchi sulle coste del Reggino in poche ore per un totale di 182 migranti. Mercoledì sera alle 22:45 sono sbarcati in 81 a Bova Marina, in località San Pasquale. Il gruppo era composto da iraniani e iracheni, tra cui donne e minori.

Alle 8 del mattino una motovedetta della Guardia Costiera ha condotto in porto a Roccella Jonica 64 migranti, soccorsi al largo a bordo di una imbarcazione.

In seguito è giunto a Roccella Jonica un altro gruppo di 37 migranti, intercettato da unità della Guardia di Finanza a poche miglia dalla costa a bordo di un’imbarcazione.