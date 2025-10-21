Tre vite spezzate sulla Jonio-Tirreno: Tragico incidente cancella una famiglia e un amico

Un bilancio drammatico, una tragedia che distrugge un’intera famiglia e spegne tre giovani vite: è l’esito del violentissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, in prossimità dello svincolo per Gioiosa Jonica.

​Lo scontro frontale, di inaudita violenza, ha coinvolto un’automobile e un autobus. Le tre persone che viaggiavano a bordo dell’autovettura hanno perso la vita, cancellando in un istante la felicità e i progetti di una giovane coppia e del loro amico.

​Le vittime sono i coniugi Salvatore Primerano, 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, 28 anni, entrambi residenti a Serra San Bruno. Viaggiava con loro anche l’amico e vicino di casa, Domenico Massa, 44 anni.

​La scena presentatasi ai soccorritori è stata agghiacciante: l’automobile è rimasta accartocciata e incastrata sotto il pesante mezzo pubblico. Salvatore Primerano e Lucia Vellone sono deceduti sul colpo.

Domenico Massa era stato estratto dalle lamiere in condizioni disperate, stabilizzato e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, ma ogni sforzo è risultato vano: l’uomo è spirato poco dopo l’arrivo nel nosocomio, aggravando il tragico bilancio.

​Secondo le prime ricostruzioni e informazioni raccolte sul posto, l’incidente sarebbe stato innescato da una manovra fatale: l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta, trovandosi sulla traiettoria dell’autobus e impattando violentemente.

​Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenute le squadre Anas per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere, due ambulanze del 118 e le Forze dell’Ordine che hanno avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La Jonio-Tirreno è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione.