Trema la terra nel Catanzarese: scossa di magnitudo 3.5 a Squillace, segue secondo evento ad Amaroni

Un risveglio con la terra che trema per i residenti dell’istmo di Catanzaro.

Alle ore 07:04:06 di questa mattina, 16 settembre 2026, un evento sismico di magnitudo ML 3.5 è stato registrato nell’area compresa a circa 2 chilometri a nord-ovest del comune di Squillace.

​La Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma ha localizzato l’ipocentro ad una profondità di 40 chilometri, con coordinate geografiche precise pari a 38.7907 di latitudine e 16.5055 di longitudine.