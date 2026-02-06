Trema la terra nel Catanzarese: scossa di magnitudo 3.6 a Serrastretta

Una serata di apprensione per l’entroterra calabrese. Alle ore 19:33 di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, la Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma ha registrato un evento sismico di magnitudo ML 3.6 con epicentro localizzato a circa 4 chilometri a nord del comune di Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

I dettagli tecnici

​Il sisma si è verificato a una profondità estremamente superficiale, stimata intorno agli 8 chilometri (ipocentro). Proprio la scarsa profondità ha fatto sì che la vibrazione venisse avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel comune epicentrale, ma in gran parte della provincia e nelle zone limitrofe del Cosentino e del Vibonese.

Le coordinate geografiche esatte del fenomeno sono state fissate a 39.0463 di latitudine e 16.4070 di longitudine.

La situazione sul territorio

​Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma la scossa ha generato comprensibile preoccupazione tra i cittadini. Molte le segnalazioni rimbalzate sui social network in pochi minuti, descrivendo un movimento sussultorio breve ma intenso.

I comuni entro i 10 km dall’epicentro, oltre a Serrastretta, includono centri come Decollatura, Soveria Mannelli e Carlopoli. La Protezione Civile è già in fase di monitoraggio per verificare eventuali criticità sugli edifici più vulnerabili o sulle arterie stradali della zona.

