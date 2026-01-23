Trema la terra nel catanzarese: scossa di magnitudo 3.8 a Serrastretta

Un pomeriggio di apprensione per la Calabria centrale. Alle ore 15:20:53 di oggi, 23 gennaio 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato un terremoto di magnitudo ML 3.8 con epicentro situato a 3 chilometri a nord-est del comune di Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

​I dettagli tecnici

​Secondo i dati elaborati dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma si è sprigionato a una profondità di 10 chilometri (ipocentro), una distanza relativamente breve dalla superficie che ha contribuito a rendere la vibrazione chiaramente avvertibile dalla popolazione. Le coordinate geografiche esatte del punto di origine sono state fissate a 39.0340 di latitudine e 16.4337 di longitudine.

​Paura tra i residenti

​La scossa, durata diversi secondi, è stata avvertita distintamente non solo a Serrastretta, ma in gran parte dell’hinterland catanzarese, nel Lametino e in alcuni comuni della provincia di Cosenza.

​La situazione sismica

​La zona di Serrastretta ricade in un’area storicamente caratterizzata da un’attività sismica costante. Gli esperti ricordano che la Calabria è una delle regioni a più alta pericolosità sismica d’Italia e invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le norme di comportamento previste in questi casi.