Trend casino online in Italia nel 2020

Nel corso degli ultimi anni il processo che più ha inciso sulla quotidianità dell’intero mondo è sicuramente stato quello di tecnologizzazione: l’innovazione è continua, costante e ricopre ormai ogni ambito della nostra vita. Tra tutti i settori colpiti, anche quello del gioco d’azzardo ha registrato delle modifiche notevoli. Al giorno d’oggi infatti i casinò online sono una realtà sempre più diffusa.

Anche e soprattutto in Italia, un paese che è sempre stato particolarmente legato alla pratica del gioco d’azzardo e ai luoghi fisici adibiti a questa attività: sale giochi, casinò, centri scommesse. Eppure anche nel nostro paese la rivoluzione digitale che ha colpito il settore ha coinvolto un numero sempre più massiccio di utenti.

La crescita e le ragioni

Ma quali possono essere le motivazioni alle spalle di una tendenza così ampiamente diffusa, a maggior ragione in un paese che come abbiamo detto è sempre stato legato al gioco dal vivo? La verità è che il gaming virtuale offre la possibilità di accedere a piattaforme come casinosicurionline.net, le quali rappresentano una vera e propria svolta nella modalità di fruizione stessa dei giochi.

La differenza sostanziale è rappresentata dalla comodità senza precedenti che questi siti garantiscono agli utenti, i quali possono accedere a qualsiasi campo da gioco ovunque e in ogni momento della propria giornata. Non è un caso che la crescita del gioco virtuale si sia sviluppata in maniera così esponenziale.

Appena pochi anni fa infatti l’incidenza del gaming online sul paniere totale del gioco d’azzardo in Italia ammontava al 22%, mentre ad oggi ha raggiunto il 33%: significa un terzo degli incassi totali del settore, e non è di certo poco per una realtà nata da così poco tempo. Numeri che per altro sono destinati ad aumentare ulteriormente.

Una affermazione che si può esprimere con certezza, analizzando gli stessi dati di questo andamento. Il 2019 è stato l’anno dei record per il gaming online in Italia, e l’avvio di questo 2020 aveva confermato questo percorso di crescita netta e costante. Quanto accaduto poi in seguito era difficilmente preventivabile, e merita un’analisi più approfondita da condurre a parte.

Casinò online in Italia 2020: il quadro

Quello in corso si sta infatti rivelando un anno decisamente anomalo per quasi tutti i settori e gli ambiti della nostra vita quotidiana, che sono stati colpiti in maniera netta e imprevedibile dall’emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus. Una situazione comune a tutto il mondo, che non ha riguardato solo l’Italia, ma che ha portato grossi danni alla maggior parte delle attività economiche.

Le uniche eccezioni sono state rappresentate da quei settori che operano sul web. Proprio come il gaming online. Ecco perché questo ambito ha beneficiato della situazione, invece che risentirne. Le stesse caratteristiche intrinseche del gioco d’azzardo virtuale, che abbiamo descritto in precedenza e che sono così strettamente connesse alla comodità, si sono sposate in maniera perfetta con il lockdown e la necessaria quarantena.

E se i numeri parlavano di un primo bimestre di 2020 in ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti, dal momento in cui il lockdown è stato effettivo il numero degli iscritti alle piattaforme online ha registrato un boom mai nemmeno sfiorato fino a questo momento. Una logica conseguenza, da parte di un gran numero di persone, alla necessità di restare chiusi in casa tutto il giorno e quindi di dover occupare il proprio tempo.

Nelle ultime settimane le restrizioni si sono via via allentate, e l’Italia così come tutto il mondo sta seguendo un progressivo ritorno alla normalità: i dati relativi alla tendenza sul gaming online di questo 2020 però hanno già raggiunto cifre da record assoluto.