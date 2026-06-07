Treni a lunga percorrenza sulla ferrovia ionica: il punto della situazione ed una ulteriore opportunità

Mai come in queste settimane, l’intera Calabria Jonica è politicamente in fermento per quanto riguarda le proposte e le battaglie relative al ripristino dei servizi ferroviari a lunga percorrenza verso Roma ed il resto d’Italia.

La nostra proposta relativa all’istituzione di un collegamento Trenitalia Intercity con i moderni treni ibridi HTR412, tra Reggio Calabria Centrale e Roma Termini via Roccella Jonica – Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, a servizio della Locride, del soveratese e del capoluogo di Regione, ha riscosso un enorme interesse e siamo felicissimi di ciò: grazie al forte impegno del Sindaco di Comune di Roccella Jonica Vittorio Zito, attraverso il progetto Gelsomini Link , la proposta è stata condivisa ormai da tutti i Sindaci della Locride costiera: la stessa Città di Locri , seguita da Ardore, Siderno, Caulonia e Gioiosa Jonica, sono state affiancate anche dalla Diocesi di Locri – Gerace e da tantissime Associazioni del territorio.

Anche la Città di Soverato , grazie all’impegno del Vice Sindaco Emanuele Amoruso , si è confrontata con il Ministro dei Trasporti e l’Assessore ai Trasporti Gianluca Gallo, per valutare l’istituzione di questo collegamento che possa connettere direttamente la Perla dello Jonio alla Capitale, a beneficio anche della mobilità turistica.

La Regione Calabria non sta facendo mancare il proprio sostegno grazie al forte impegno di Giovanni Calabrese – Assessore Regione Calabria , al quale già alcuni mesi fa avevamo esposto questa proposta: siamo certi che tra non molto tempo, ci saranno importanti novità a questo proposito.

Teniamo a ricordare comunque che la proposta è stata trasmessa all’Autorità di Regolazione dei Trasporti già nel mese di dicembre, da parte della nostra Associazione, in occasione della pubblicazione dell’Avviso di consultazione pubblica sui servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza sottoposti a obblighi di servizio pubblico (InterCity/Notte)

Ci permetterete una piccola nota polemica: nonostante il fermento dell’intero versante jonico e dei ripetuti solleciti ad unirsi alla battaglia, dispiace l’assenza del Comune di Catanzaro . Cogliamo l’occasione per ricordare che, ad oggi, si tratta di uno dei pochi capoluoghi di Regione a non essere collegati direttamente alla Capitale attraverso un treno a lunga percorrenza. Ci si aspetterebbe, visto ciò, un maggiore interesse, ma fino ad oggi… sembrerebbe essere mancato anche l’interesse minimo!

Continuiamo, comunque, ad attendere fiduciosi.

Sul versante crotonese e della Piana di Sibari, pur considerando che ad oggi la tratta Crotone – Catanzaro Lido continua ad essere sospesa per consentire i lavori di elettrificazione e di potenziamento infrastrutturale, è tornata preponderante la proposta di ripristino di un collegamento diretto tra Crotone e Milano Centrale, ripristinando quella continuità territoriale negata dall’ormai lontano 2011.

La proposta è stata rilanciata dal Consigliere Regionale Orlandino Greco: sosteniamo pienamente questa istanza, ed a tal proposito coincidenza vuole che proprio in queste ore, abbia raggiunto l’Italia la prima delle 13 locomotive ibride Stadler acquistate da Trenitalia.

Si tratta delle nuovissime E406, ed in particolare ad essere giunta in Italia è l’unità 002: un vero mastodonte (ma dal basso peso assiale) multifunzionale, pensato come locomotiva di soccorso, ma dalle prestazioni a dir poco eccellenti.

Velocità massima di 160 km/h in trazione elettrica, 150 km/h in trazione diesel, dotata di apparecchiature di lateralizzazione per il controllo dell’apertura/chiusura porte delle vetture InterCity, telecomando a 18 poli compatibile con le vetture Pilota tipo Z1A.

Esattamente la locomotiva che oggi serve alla Ferrovia Ionica, e che renderebbe possibile il ripristino di un collegamento InterCity Notte tra Reggio Calabria Centrale e Milano Centrale interamente via Jonica. Grazie a questa locomotiva, non sarebbe più necessario alcun cambio di trazione e relative manovre, che nel tempo hanno reso molto costosa la gestione delle cosiddette ‘antenne joniche’ dei treni a lunga percorrenza.

Per ora lanciamo l’amo, e siamo certi che dalla Regione Calabria e da parte di Trenitalia InterCity non mancherà una attenta valutazione di questa proposta: torneremo molto presto su questo argomento, con qualche dettaglio in più su quella che potrebbe essere la traccia oraria di una ‘Freccia del Levante 2.0’.

Associazione Ferrovie in Calabria