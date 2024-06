Trenitalia: nuove assunzioni di Addetti Manutenzione e Operatori

Trenitalia effettuerà nuove assunzioni di personale in possesso di diploma o di laurea da inserire come Addetti Manutenzione Impianti Industriali, i quali dovranno eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gestire la documentazione tecnica delle attrezzature, predisporre e curare l’entrata merci, controllare e supervisionare la corretta erogazione dei servizi per il buon funzionamento del sito produttivo;

Operatori Tecnici di Manutenzione, che dovranno effettuare manutenzioni programmate su autobus e minibus, effettuare interventi di riparazione meccanica dell’impianto elettrico e della carrozzeria anche con utilizzo di attrezzature specifiche, ricercare e consultare schemi funzionali e di impianto dei veicoli ai fini della diagnosi e relativa riparazione;

Coordinatori Gestione Contratto, che dovranno assicurare il raggiungimento degli obiettivi operativi, supervisionare l’andamento delle attività e delle risorse, assicurare la pianificazione esecutiva del servizio e coordinare le risorse addette al controllo delle pulizie;

Progettisti Impianti Termici, che dovranno individuare e definire gli standard tecnici necessari per la progettazione e validazione su impianti termici, cabine di sabbiatura per telai carrelli e componenti, impianti di aspirazione gas di scarico e ad aria compressa, realizzare studi di fattibilità e validare progetti esecutivi inerenti impianti termici e meccanici.

Le condizioni più importanti stabilite dall'azienda riguardano la sicurezza del servizio, la qualità, la salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, e considera la centralità del rapporto con la clientela la via per conseguire un vantaggio competitivo.