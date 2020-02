Treno deragliato, era calabrese il macchinista morto nel disastro ferroviario

Era originario di Reggio Calabria uno dei macchinisti deceduti questa mattina nell’incidente avvenuto sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi). Si tratta di Giuseppe Cicciù, 52 anni.

Assieme a lui il collega Mario Di Cuonzo. Entrambi erano ferrovieri: il macchinista del treno e un altro addetto delle Ferrovie dello Stato, che si trovavano nella motrice.

I feriti sono una trentina, nessuno dei quali in codice rosso. Il più grave — con fratture multiple a un arto, ma non in pericolo di vita — è un pulitore delle ferrovie.

Il treno non era, per fortuna, molto affollato. «Poteva essere una carneficina», ha detto all’Agenzia Ansa il prefetto di Lodi Marcello Cardona, anch’egli originario di Reggio Calabria. (LaCnews24.it)