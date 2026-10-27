Trionfo della Dream Ballet Studio di Catanzaro a “Tu sì que vales”: quattro sì e il 96% dei voti della giuria popolare

La Dream Ballet Studio di Catanzaro conquista il pubblico di Tu sì que vales e firma una prestazione di grande impatto: nella puntata trasmessa il 24 ottobre su Canale 5, il gruppo ha ottenuto quattro sì dalla giuria e il 96% dei consensi del pubblico.

In scena ballerini dai 15 ai 33 anni, protagonisti della coreografia “Sogna ragazzo sogna”, ideata dal maestro e coreografo Gianmario Passanti. Un’esibizione intensa, capace di trasmettere un messaggio di speranza e determinazione e di invitare soprattutto i giovani a credere nei propri sogni, senza arrendersi di fronte alle difficoltà.

Il lavoro ha raccolto l’apprezzamento della giuria, composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Maria De Filippi, in particolare, ha elogiato il lavoro del coreografo, sottolineando come la Dream Ballet Studio non abbia nulla da invidiare alle altre realtà della danza. Un riconoscimento importante, che premia la qualità del progetto artistico della scuola e l’impegno quotidiano dei suoi allievi.

A rendere ancora più emozionante il momento è stata la dedica dei ballerini a Gianmario Passanti, testimonianza del forte legame umano e artistico costruito nel tempo.

Un successo che porta la Calabria sotto i riflettori e valorizza il talento, la passione e la dedizione alla danza presenti sul territorio.