Triparni (VV) e Montauro (CZ), gemellaggio culturale per la Calabria

Nella giornata di Venerdì 19 luglio si è svolto a Triparni (VV) il concerto della “Transalvante Orchestra” dell’associazione La Radice Sociale di Montauro (CZ).

Il concerto, organizzato dall’associazione Vocal Tactus di Triparni, sancisce un gemellaggio simbolico tra le due realtà culturali e musicali della Calabria. Uniti dall’amore per la musica, per la cultura e soprattutto dalla voglia di cambiamento, le due associazioni mirano a offrire a tante persone la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale, di fare e ricevere cultura.

Le due associazioni sono punto di riferimento delle proprie comunità, che a distanza di chilometri, una affacciata sul mar Ionio e l’altra sul mar Tirreno, contribuiscono al miglioramento della vita sociale e culturale. La Radice Sociale di Montauro, con le sue iniziative culturali e sociali, ha da sempre promosso l’inclusione e la partecipazione, offrendo un punto di riferimento per i giovani e per gli amanti della musica.

Allo stesso modo, Vocal Tactus di Triparni ha dimostrato un impegno costante nella valorizzazione del patrimonio musicale locale, organizzando eventi che uniscono le persone e rafforzano il tessuto sociale, tra questi proprio a conclusione della serata di Venerdì è stato inaugurato un murales realizzato dalla stessa associazione nella piazzetta adiacente la Chiesa, murales che vuole essere monito e impegno per la riqualifica del proprio territorio, un impego che ha voluto creare aggregazione tra le varie realtà presenti nella comunità.

Il concerto della Transalvante Orchestra è stato un evento ricco di emozioni, che ha visto la partecipazione entusiasta di un pubblico variegato. Le note vibranti dell’orchestra hanno risuonato nell’aria, creando un’atmosfera magica che ha unito tutti i presenti. Ogni pezzo eseguito raccontava una storia, un viaggio attraverso le tradizioni musicali della Calabria, che sono state reinterpretate con maestria e passione.

L’evento non è stato solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione di riflessione e condivisione. Le parole dei rappresentanti delle due associazioni hanno sottolineato l’importanza della collaborazione e della solidarietà, valori fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva.

In un mondo sempre più frammentato, iniziative come questa rappresentano un faro di speranza e un esempio concreto di come la cultura e la musica possano unire le persone, superando le barriere geografiche e sociali.

Le associazioni La Radice Sociale e Vocal Tactus continueranno a collaborare, progettando nuove iniziative che possano coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. Il loro impegno è quello di mantenere viva la tradizione musicale calabrese, ma allo stesso tempo di innovare e sperimentare, creando nuovi linguaggi e nuove forme di espressione artistica.

Il concerto a Triparni è solo l’inizio di un percorso che promette di portare ancora tante emozioni e di rafforzare il legame tra le comunità calabresi. Il futuro della cultura in Calabria appare luminoso grazie a realtà come queste, che con passione e dedizione lavorano per costruire un mondo migliore, dove la musica e l’arte sono strumenti di crescita personale e collettiva.