Tromba d’aria a Cariati, distrutti 6 ettari di serre

Una tromba d’aria che si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri nel comune di Cariati (CS) – comunica Coldiretti Calabria – ha scoperchiato e distrutto 6 ettari di serre coltivate ad ortaggi (vedi foto) in particolare fragole.

Un danno rilevante per l’azienda agricola che è stata colpita. Coldiretti esprime forti preoccupazioni anche per i violenti nubifragi che hanno interessato la Calabria in particolare la fascia jonica che secondo alcune prime stime potrebbero aver causato danni all’olivicoltura proprio nel periodo di raccolta.