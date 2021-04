Tropea premiata dalla Rai, è il “Borgo dei Borghi 2021”

Tropea è il borgo più bello d’Italia! Il fantastico paesino in provincia di Vibo Valentia è stato premiato dalla Rai.

Anche l’ottava edizione del Borgo dei Borghi ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Ma il Borgo vincitore dell’edizione 2021 questa volta è Tropea! La Calabria domina dunque il contest della Rai con una delle sue meraviglie più belle.

La Perla del Mediterraneo, situata in provincia di Vibo Valentia, si infatti è classificata in cima alla classifica. Sui social esulta anche il Sindaco Giovanni Macrì: “siamo primi!”, scrive a caratteri cubitali. Buon posizionamento per Geraci Siculo, paesino in provincia di Palermo, che si è aggiudicato il terzo posto. Appena sarà possibile, quando le norme del Coronavirus saranno meno restrittive, entrambe torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura, paesaggi e gastronomia.

Il voto si è tenuto online da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59, grazie alla grande partecipazione di molti utenti! La scelta della gente si è sommata al voto della giuria di esperti 2021, che è stata composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. Di seguito la classifica completa:

Tropea (Calabria)

Baunei (Sardegna)

Geraci Siculo (Sicilia)

Albori (Campania)

Grottammare (Marche)

Campli (Abruzzo)

Malcesine (Veneto)

Pietramontecorvino (Puglia)

Corciano (Umbria)

Cocconato (Piemonte)

Finalborgo (Liguria)

Trivento (Molise)

Borgo Valsugana (Trentino)

Valsinni (Basilicata)

Poffabro (Friuli Venezia Giulia)

San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna)

Buonconvento (Siena)

Issime (Val d’Aosta)

Pomponesco (Lombardia)

Pico (Lazio)