Troppo vento, 2 voli in arrivo a Crotone dirottati a Lamezia Terme

Il vento forte che ha imperversato fino alla tarda mattinata di ieri sull’aeroporto di Crotone ha costretto i voli in arrivo dal Nord al dirottamento nello scalo di Lamezia Terme.

I voli Ryanair provenienti da Bergamo-Milano e Bologna non hanno potuto toccare terra per il forte vento trasversale che avrebbe messo a rischio la sicurezza.

Il volo partito da Bergamo era atteso a Crotone per l’una, mentre quello proveniente da Bologna era previsto in atterraggio alle 12.

Il primo dopo aver compiuto un giro sulla pista dello scalo crotonese, è stato fatto atterrare a Lamezia Terme, mentre il Boeing 737 decollato da Bologna non è neppure arrivato a Crotone ma è stato inviato subito sullo scalo tirrenico.

I passeggeri in arrivo sono stati trasferiti con delle navette da Lamezia all’aeroporto di Crotone.

Nonostante le condizioni meteo fossero migliorate non c’è stato il riposizionamento da Lamezia a Crotone.

Le persone in partenza per Milano-Bergamo e per Bologna, infatti, sono state trasferite con bus navetta a Lamezia.

Il volo per Milano è decollato alle 15.52, mentre per i passeggeri destinati a Bologna, la partenza è stata più volte ritardata e dovrebbe essere prevista per le 21.

Nelle ultime ore il vento si è placato e nello scalo di Crotone è atterrato regolarmente il volo Skyalps proveniente da Roma.