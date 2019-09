Trovata e sequestrata droga, indagini in corso

Circa 1,5 chilogrammi di hashish e trecento grammi di eroina sono stati sequestrati nel corso di un’operazione portata a termine a Catanzaro, nella zona di Traversa Isonzo.

Il blitz è stato condotto dalla polizia con l’impiego della Divisione anticrimine della Questura e del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia, con servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio effettuati in varie zone della città.

La droga era contenuta in una busta in plastica ed è stata analizzata dal Gabinetto provinciale di Polizia scientifica. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.