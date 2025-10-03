Trovata marijuana e bilancini di precisione, 58enne arrestato per spaccio nel catanzarese

I Carabinieri della Stazione di Taverna, nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nell’area della Presila Catanzarese, hanno tratto in arresto un 58enne di Albi, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso delle operazioni, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultati all’interno dell’abitazione dell’uomo, circa 20 grammi di stupefacente del tipo Marijuana e ben due bilancini elettronici di precisione, verosimilmente destinati alla pesatura della sostanza da dividere in dosi prima di essere smerciata sul mercato illegale.

L’arrestato è stato posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto senza applicazione di misure cautelari. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.