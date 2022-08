Trovato a Catanzaro il cadavere di un 45enne in auto finita in una scarpata

Il cadavere di una persona di 45 anni è stato trovato a Catanzaro dai carabinieri all’interno di un’automobile finita in fondo ad una scarpata in via Sicilia, tra i quartieri di Santa Maria e Lido. Sono intervenuti i militari della Compagnia del capoluogo, al comando del capitano Ferdinando Angeletti, avvertiti da un passante che ha notato la vettura in fondo alla scarpata ed ha telefonato al 112.

Il corpo dell’uomo, secondo quanto è emerso dall’esame esterno effettuato dal medico legale, non presenta ferite da arma da fuoco o da taglio. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro che sta coordinando l’attività investigativa da parte dei carabinieri potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia per accertare le cause della morte dell’uomo.

Viene esclusa, comunque, l’ipotesi dell’omicidio e, quindi, responsabilità di terzi. La vittima, che non risulta, dai primi accertamenti, svolgesse alcuna attività lavorativa, aveva qualche precedente di polizia.

Si pensa, comunque, ad un malore, a causa del quale l’uomo potrebbe essere finito con l’automobile nella scarpata, o ad un suicidio.