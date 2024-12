Si sarebbe allontanato ieri in mattinata dalla sua abitazione e non sarebbe più rientrato a casa. L’uomo, F.S., 75 anni è stato purtroppo trovato senza vita nella tarda serata di ieri a Catanzaro.

Il suo corpo era in una vasca di raccolta delle acque utilizzate per l’irrigazione lungo la strada provinciale per Gimigliano. Sul posto la Polizia e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.