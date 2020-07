Trovato a Santa Caterina Jonio un raro esemplare di Allocco maculato, consegnato al WWF

Riceviamo e pubblichiamo:

Ieri sera giovedì 9 Luglio 2020, nei pressi della chiesa San Gabriele Arcangelo di Santa Caterina dello Ionio, è stato trovato da alcuni ragazzi del luogo, visibilmente impaurito, un raro esemplare di ALLOCCO MACULATO con un anello alla zampa.

Il raro esemplare di uccello vive solo nei paesi asiatici, per questo è un ritrovamento di enorme rilevanza. L’esemplare è stato consegnato al WWF regionale per le procedure del caso, un plauso ai ragazzi di Santa Caterina dello Ionio, paese attaccato in maniera spropositata nei giorni scorsi per un presunto avvelenamento di un cane randagio.

La realtà di Santa Caterina è questa, ed è per azioni come queste che la vogliamo ricordare, ed essere rappresentati.

Cittadini del luogo.