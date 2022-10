Trovato con eroina e marijuana, arrestato dalla polizia

Il servizio di controllo degli uomini della Polizia di Stato si è concentrato particolarmente nella zona di San Giovanni a Mileto, e nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di droga.

Il personale della Squadra Mobile da giorni stava osservando dei movimenti sospetti e così è scattata una perquisizione nell’abitazione di un uomo.

Qui i poliziotti hanno trovato eroina, circa 100 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, degli involucri da immettere poi nel mercato della droga e 710 euro, sequestrati quali provento dell’attività di spaccio. Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.