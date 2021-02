Trovato con oltre un chilo di marijuana, 34enne arrestato

Nella serata di ieri i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un uomo rendese di 34 anni.

I militari hanno notato una macchina in sosta in contrada Padula di San Pietro in Guarano e insospettiti hanno deciso di eseguire un controllo. All’interno dell’autovettura un ragazzo, il quale sin da subito ha mostrava evidenti segni di agitazione per il controllo di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti 1,195 chilogrammi di marijuana e 356 grammi di hashish. Sequestrato anche l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato: bilancini di precisione per pesare lo stupefacente e buste di plastica.

Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 18.000 euro. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.