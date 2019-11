Trovato con revolver e cocaina, arrestato

Proseguono i controlli della compagnia di Catanzaro nell’area sud della città. Nella giornata di oggi numerose le perquisizioni effettuate assieme a personale del nucleo cinofili di Vibo valentia che hanno riguardato diversi pregiudicati dell’area.

Durante il controllo, effettuato nell’abitazione e presso il negozio di alimentari di G.B. Soggetto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno rinvenuto un revolver cal. 38 su cui sono in corso accertamenti, alcune munizioni, un grammo e mezzo di cocaina ed un bilancino di precisione.

E stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso il carcere di Catanzaro siano in attesa dell’udienza di convalida.