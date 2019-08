Trovato il cadavere di un pensionato in casa, disposta autopsia

Il cadavere di un pensionato è stato trovato nel pomeriggio del 7 agosto, nella sua abitazione a Curinga. Ad allertare i carabinieri della Compagnia di Girifalco sono stati alcuni abitanti del luogo, notando l’assenza dell’uomo da diverso tempo.

Sul posto in serata è intervenuto anche il medico legale. Da quanto si apprende, viene esclusa una morte violenta. La casa, infatti, era chiusa dall’interno e non vi sono segni di effrazione e violenza.

L’autorità giudiziaria ha disposto comunque l’autopsia per accertare le cause della morte dal momento che il corpo è in avanzato stato di decomposizione.